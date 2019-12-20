В Буйнакском районе обсудили итоги пресс–конференции Президента

19 декабря состоялась ежегодная пресс–конференция Президента РФ Владимира Путина. На мероприятие пришло 1900 аккредитованных журналистов, что на 200 человек больше, чем в прошлом году.

В зале сидели представители как российских, так и зарубежных СМИ. Присутствовали и восемь корреспондентов республиканских изданий и один представитель муниципального СМИ.

Всего на пресс-конференции было озвучено семьдесят вопросов. Делегацию из Дагестана интересовало развитие туризма в регионе и проблемы этнических СМИ.

В Буйнакском районе администрация и общественность района организовала публичный просмотр выступления первого лица государства. После состоялось обсуждение его итогов.

Глава района Камиль Изиев отметил практическую пользу живого общения главы государства с журналистами, так как все озвученные проблемы уже решены или решаются.