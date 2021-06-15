В Буйнакский район поступил современный компьютерный томограф

Современный 32-хсрезовый компьютерный томограф появился в Нижнеказанищенской больнице. Он оснащен всеми необходимыми современными технологиями, которые будут повышать эффективность и качество диагностики различных заболеваний у пациентов, снимки, сделанные на нем, будут намного четче.

С помощью этого аппарата точность диагноза и стадии заболевания можно будет выявить у пациентов, болеющих онкологией, имеющих проблемы в неврологии, пульмонологии, травматологии и так далее.

Вес томографа составляет более 2 тонн. Находится он в специальном помещении.

После прохождения обучения работники учреждения будут принимать пациентов.

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