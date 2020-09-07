В Буйнакске реализован проект «Умный город»

Городская администрация совместно с меценатами почти полгода проводит работы в рамках заключенного энергосервисного контракта. На презентации проекта присутствовали заместитель Председателя Правительства – министр энергетики РД Владимир Лемешко и глава города Исламудин Нургудаев.

Проект «Умный город» подразумевает замену неэффективных светильников дуговых ртутных люминесцентных ламп на светодиодные светильники с высокой световой отдачей.

Проект осуществлялся с привлечением финансирования меценатами и последующей оплатой муниципалитетом из средств, полученных за счет фактически достигнутой экономии электрической энергии.

Вице-премьер отметил, что в республике действует Федеральная программа внедрения цифровой экономики, и сегодня Буйнакск опередил многие муниципалитеты в плане цифровой трансформации.