В Буйнакске продолжается санитарная очистка города после стихийного бедствия

К уборке привлечены сотрудники городской администрации, волонтеры, студенты Дагестанского Исламского Университета имени Сайфулла-кади и неравнодушные жители. Благодаря активной работе, большая часть города уже приведена в порядок. Руководство города обратилось с призывом к жителям о принятии участия в уборке придомовых территорий и оказании посильного содействия в санитарной очистке города. В здании администрации города ведётся прием заявлений от пострадавших в результате стихийного бедствия, произошедшего 17 июня.

Источник: Мирмол