В Буйнакске и Хасавюрте приступили к рекультивации свалок

Вице-премьер Правительства Республики Дагестан Нариман Абдулмуталибов проинспектировал как идут работы по рекультивации несанкционированных свалок в городах Буйнакск и Хасавюрт.

В ходе осмотра врио министра природных ресурсов и экологии республики Александр Зимин ознакомил вице-премьера с технологией проведения рекультивационных работ и озвучил проблемы с которыми профильное ведомство сталкивается в процессе их проведения.

«На всех свалках уже завершены подготовительные и демонтажные работы, а также начаты рекультивационные мероприятия.

Сначала проводится сбор свалочных масс за пределами тела свалки бульдозерами, экскаваторами, а затем осуществляется транспортировка самосвалами в тело свалочных масс. Затем мы проводим разравнивание масс бульдозерами и уплотнение катками. На заключительном этапе на рекультивированных участках планируем высадить кустарниковую растительность. Благодаря этому, земли будут возвращены в сельскохозяйственный оборот», — сообщил Зимин.

Нариман Абдулмуталибов отметил необходимость завершения всех запланированных работ строго в обозначенные сроки с соблюдением всех требований природоохранного законодательства.

Напомним, что в республике в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» до конца 2023 года планируется завершить работу по рекультивации четырех объектов несанкционированных свалок в городах Буйнакск, Каспийск, Хасавюрт и Южно-Сухокумск. На эти цели республике выделено 1 млрд 50 млн рублей.