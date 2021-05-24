Общество

В Ботлихском районе открыли памятник пограничникам

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В селе Шодрода построили памятник погибшим пограничникам Железноводского пограничного отряда особого назначения и жительнице села Зибирхали Саадуевой Жавгарат Хадисовне, погибшим во время проведения контртеррористической операции в 1995 году.

В митинге приняли участие ветераны-пограничники, родные погибших, местные жители и руководители района.

В 1995 году бандиты напали на заставу в селе Зибирхали. Пограничники погибли, защищая границу, с ними и героическая молодая жительница села.

Подполковник Виктор Лозовой поблагодарил руководство района за понимание, память и организацию памятного митинга и строительство мемориала.

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