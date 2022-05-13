В Ботлихском районе открылась выставка «Герои Z»

Глава района, приветствуя гостей, подчеркнул важность таких проектов для патриотического воспитания подрастающего поколения:

«Глава Государства принял важное и правильное решение в интересах защиты нашего народа, чтобы избежать угрозы самому существованию нашего государства, его суверенитету. И имена героев, защищающих свою Родину и ее интересы должны помнить все и всегда», — отметил Руслан Гамзатов.

В свою очередь, говоря о целях и задачах выставки, руководитель Исторического парка добавил, что отправной точкой открывшейся сегодня выставки является экспозиция, посвященная Герою России Нурмагомеду Гаджимагомедову.

«Мы добавили материалы и расширили выставку. Наша экспозиция дает посетителям понимание о том, зачем и почему Президент России был вынужден начать специальную военную операцию на Украине. Также экспозиция содержит информацию о военнослужащих, получивших звание Героев России» — отметил Тимур Велиханов.

Он также сообщил, что планируется запуск экспозиции и в других муниципалитетах Дагестана. В планах Исторического парка охватить как можно больше районов.

Школьники Ботлихского района смогут посетить выставку с 12 по 13 мая.

Источник: Лезги Газет