Общество

В Ботлихе откроют мусоросортировочный завод

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Завод строят на деньги Минобороны. Предприятие начнет работать уже весной 2020 года. Мощность завода доходит до 30 тыс. тонн отходов в год.

Мусороперерабатывающий комплекс будет обслуживать четыре района в горной зоне Дагестана.

По словам главы Ботлихского района Магомеда Патхулаева, строительство полностью завершено, остались только пусконаладочные работы. Кроме того, в Ботлихе планируют закончить ремонт очистного коллектора.

За два года в Дагестане построят восемь комплексов мусоросортировки. Семь из них — на федеральные деньги.

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