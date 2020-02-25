В Ботлихе откроют мусоросортировочный завод

Завод строят на деньги Минобороны. Предприятие начнет работать уже весной 2020 года. Мощность завода доходит до 30 тыс. тонн отходов в год.

Мусороперерабатывающий комплекс будет обслуживать четыре района в горной зоне Дагестана.

По словам главы Ботлихского района Магомеда Патхулаева, строительство полностью завершено, остались только пусконаладочные работы. Кроме того, в Ботлихе планируют закончить ремонт очистного коллектора.

За два года в Дагестане построят восемь комплексов мусоросортировки. Семь из них — на федеральные деньги.