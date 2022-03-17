В борьбе с коррупцией появились новые инструменты и прецеденты

«Коррупционные факты проявляются не только в конфликтах интересов или вопросах назначений на те или иные должности специалистов. На сегодняшний день 7 уголовных дел возбуждено в отношении руководителей центров социальной защиты населения. И подобных примеров немало. В условиях международных санкций, непростой экономической ситуации необходимо добиться того, чтобы каждый бюджетный рубль тратился правильно, приносил соответствующую пользу. Но в настоящий момент мы видим, что даже по официальным данным объем причиненного материального ущерба в результате совершения выявленных преступлений коррупционной направленности измеряется в Дагестане сотнями миллионов рублей», – констатировал Сергей Меликов.

При этом было отмечено, что в последние годы правоохранительными органами борьба с коррупцией ведется нарастающими темпами. Только за прошлый год зарегистрировано 750 преступлений коррупционной направленности, среди фигурантов уголовных дел – руководители высокого уровня, в том числе более 20-ти глав городов и районов. Сотни людей привлечены к уголовной ответственности, а в бюджет добровольно возвращены свыше 400 млн. руб.

Прокурорами при осуществлении надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции выявлено свыше 6 тысяч нарушений закона, в целях их устранения внесено более 2 тысяч актов прокурорского реагирования, привлечено к различного рода ответственности более 1,5 тысяч лиц, по материалам проверок возбуждено 30 уголовных дел.

Говоря о позитивных тенденциях, Руководитель региона заявил о пресечение преступной деятельности в таких сферах, как земельно-имущественные отношения, оказание социальной помощи нуждающимся.

Так, в рамках расследования деятельности преступного сообщества, созданного должностными лицами Управления Росреестра, Кадастровой палаты, Комитета по лесному хозяйству, администрации Махачкалы, в собственность города возвращено 68 земельных участков, которые будут использованы на благо горожан.

Далее, выступил начальник Управления Главы РД по вопросам противодействия коррупции Мустапа Генжеханов, рассказавший про результаты социологического исследования по восприятию коррупции дагестанцами.

Так, проведенное в 2021 году социологическое исследование показало, что только 48% опрошенных граждан информированы о деятельности органов государственной власти РД и органов местного самоуправления, направленных на борьбу с коррупцией в республике. При этом общественное мнение оказалось наиболее склонно к тому, что самыми честными и свободными от коррупции сегодня остаются средние школы, училища и техникумы.

Как отметил Мустапа Генжеханов, одной из мер по профилактике коррупции сегодня является антикоррупционная экспертиза правовых актов, которая в том числе проводится прокуратурой РД и региональным Минюстом. К примеру, при изучении проектов нормативно-правовых актов органов власти на стадии их подготовки в более чем 500 случаях выявлены коррупциогенные факторы, документы возвращены на доработку. Об этом сообщил прокурор РД Алексей Ежов.

Кроме того, Прокуратурой республики в 2021 году в ходе надзорных мероприятий выявлены факты неотражения работниками органов исполнительной власти доходов, объектов недвижимости и банковских счетов в представленных в ходе декларационной кампании справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2020 год. В отношении нарушителей применены соответствующие меры дисциплинарной ответственности.

Как отметил прокурор республики, особое внимание уделяется вопросам соблюдения должностными лицами органов власти антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей. За прошедший год в целях устранения нарушений в этой части свыше 500 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, 23 человека лишились своих должностей.

Другое направление – контроль за соответствием расходов должностных лиц их доходам. В 2021 году в суд направлены исковые заявления о взыскании в доход государства средств от незаконно нажитого имущества на сумму 15 млн руб. Работа в этом направлении продолжается.

Алексей Ежов рассказал также о нововведениях в антикоррупционном законодательстве: 6 марта главой государства подписан закон, позволяющий конфисковывать в пользу государства денежные средства с банковских счетов чиновников, если сумма поступлений превышает доход за три года более чем на 10 тысяч рублей, и лицо не может подтвердить законность происхождения этих средств.

В продолжение заседания о работе по противодействию коррупции доложил министр ВД Дагестана Абдурашид Магомедов, констатировавший, что по итогам 2021 года наблюдается увеличение выявленных коррупционных преступлений.

«Ряд из них очень серьёзные, и связаны с руководителями министерств, ведомств, глав администраций городов и районов. Характер их разнообразный, присутствуют тяжкие и особо тяжкие преступления. За прошлый год в Дагестане выявлено 323 факта взяточничества, а так же расследуются дела по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах».

Министр ВД Дагестана так же сообщил, что ущерб от преступлений в бюджетной сфере, которых в прошлом году совершено 456, составил почти 1,2 млрд. рублей. Это результат совместной работы с республиканскими прокуратурой и ФСБ. Кроме того Абдурашид Магомедов подчеркнул, что в данный момент проводится комплекс проверок незаконных действий с Каспийским побережьем. По окончанию проверок к ряду глав муниципальных образований могут возникнуть вопросы. Устойчивые коррупционные схемы выявляются правоохранителями и в такой сфере как государственные закупки, для чего используются одни и те же аффилированные с ними предприятия и организации.

По теме совещания так же выступил руководитель следственного управления СК РФ по РД Анатолий Щуров, который подчеркнул, что расследование уголовных дел коррупционной направленности совершённых должностными лицами является приоритетным направлением в работе.

«В 2021 году следственным управлением возбуждено 105 уголовных дел коррупционной направленности в отношении должностных лиц по тяжким и особо тяжким преступлениям. Значительное количество из них совершенно путём мошенничества, присвоения – растраты (47 преступлений), получение взяток – 19 уголовных дел, злоупотребление должностными полномочиями 28 уголовных дел».

По словам Анатолия Щурова, в отношении коррупционеров в каждом случае рассматривалась мера пресечения в виде заключения под стражу. Это делалось для недопущения сокрытия от следствия важных фактов и препятствования ведению следствия.

В завершение мероприятия Сергей Меликов, тезисно проинформировал о некоторых основных моментах совещания о мерах социально – экономической поддержки регионов, которое проходило под руководством Президента РФ Владимира Путина. Прежде всего, Глава РД сообщил, что вышел Указ Президента РФ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации», и так как сейчас страна проводит специальную военную операцию и находится под жесточайшими эконмическими санкциями – это накладывает особую ответственность.

«Попытки переложить ответственность с одного лица на другое я воспринимать не буду, прошу это всех правильно понять. Кроме того в выступлении Президента РФ был ряд посылов. Так, задача по снижению уровня бедности и ликвидации социального неравенства продолжает оставаться основной на этом год, и мы будем её выполнять»,- заявил Глава РД.

«Владимир Владимирович Путин так же сказал, что понимает ситуацию, в которой находятся граждане нашей страны и в ближайшее время будут приняты решения по повышению минимального размера оплаты труда, дотации социальных выплат, повышению зарплаты работников бюджетной сферы. Для нашей республики это очень важно, важнее чем, например, для Москвы или Московской области, при всём к ним уважении»,- сказал Сергей Меликов.

Руководитель региона так же подчеркнул, что субъекты получат больше полномочий, но при этом и возрастёт ответственность за принятые решения по решению проблем населения. Этот подход, по словам Владимира Путина, будет начинаться с Глав субъектов.

«Тот же самый посыл я даю вам – руководителям правительственного блока и муниципальных образований. Ваша задача не перепиской заниматься, а устранять существующие проблемы населения. Отсюда будут исходить и критерии способности, возможности начиная с меня и заканчивая вами нести ответственность за порученный участок работы.

Отдельно Владимир Владимирович остановился на поддержке частного бизнеса, который мы должны поддерживать как основной финансовый сегмент, имеющий возможность вложить свои средства в развитие экономики. Вложения связаны, прежде всего, с логистикой и производством. Надо предоставить предпринимателям максимальные возможности для осуществления деятельности, но конечно с соблюдением норм законодательства. В этой связи Президент РФ сказал, что нужно снимать административные барьеры, не нагружать бизнес лишними проверками и т.д.»,- сказал в частности Сергей Меликов.

Источник: Дагестанская правда