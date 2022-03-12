Культура

В ближайшее время завершится строительство репетиционного центра ансамбля “Лезгинка”

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С невероятным воодушевлением коллектив Государственного Академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» воспринял информацию о результатах встречи Главы РД Сергея Алимовича Меликова с Министром культуры РФ Ольгой Борисовной Любимовой. Было отмечено, что несмотря на все трудности, в ближайшее время будет завершено строительство репетиционного центра ансамбля «Лезгинка», одного из самых современных центров в России! 


“На протяжении 63 лет коллектив находился в тяжелейших условиях! Внимание к ансамблю в это очень непростое судьбоносное время нами воспринято как большая поддержка и признание заслуг коллектива! 
Подрастающее поколение, обучающееся в Хореографической школе-студии «Лезгинка», ветераны ансамбля в восторге и невероятно счастливы от того, что мечта многих поколений о «Доме танца» наконец сбудется! 
Хочу поблагодарить Ольгу Борисовну Любимову, Сергея Алимовича Меликова и заверить в том, что мы сделаем все, чтобы достойно представлять Дагестан, преумножая славу Великой России, в лучших наших традициях! 
 
«Лезгинка» с приходом Сергея Алимовича чувствует понимание и поддержку в решении всех насущных проблем коллектива. 
Выступая на самых разных площадках, прежде всего нашей страны, мы будем рассказывать языком хореографии о богатейшей истории Дагестана, многонациональной культуре России. 
 
Вся наша творческая деятельность неразрывно связана с курсом поддержки нашего лидера, Владимира Владимировича Путина! 
 
Своим творчеством мы будем вновь и вновь доказывать нашу преданность Дагестану, нашу преданность России!”, — говорится на телеграм-странице ансамбля “Лезгинка”. 

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