В бизнес-форуме в Каспийске примут участие более 500 человек

Бизнес-форум «Реальный бизнес: инструкция по выживанию» пройдет завтра, 20 мая, в Каспийске. Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

Эксперты-спикеры поделятся опытом и знаниями в вопросах государственной поддержки, оказываемой предпринимателям; ведения внешнеэкономической деятельности; импортозамещения и маркетинга в новых реалиях. Они расскажут о digital-сервисах и их практическом применении.

В форуме примут участие предприниматели, занятые в торговой, туристической, логистической, инновационной, сельскохозяйственной и производственной сферах экономики — всего 500 человек.

Форум позволит установить деловые контакты и открытый диалог с представителями власти и повысить качества предоставляемых услуг.