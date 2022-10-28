В библиотеке с. Доргели провели встречу с родителями одного из участников СВО

Накануне в сельской библиотеке с. Доргели Карабудахкентского района прошел «Час мужества», посвященный военнослужащему Сонгурбекову Билалу Магомедсаидовичу.

Отметим, что в адрес военного комиссара Республики Дагестан поступило письмо, где военнослужащий Билал Сонгурбеков характеризуется исключительно положительно.

В связи с этим, в муниципальной библиотеке была организована встреча с родителями Билала Сонгурбекова с участием представителей сельской администрации, ВУСа, учителей и учащихся.

Директор библиотеки Айшат Изиева рассказала об успешной учебе и завершении вуза Билалом Снгурбековым, а учителя о том, что он школу окончил на «золотую медаль».

Представитель администрации муниципалитета С. Джаммаева отметила, что призывник Б. Сонгурбеков проходит срочную службу в рядах Вооруженных Сил РФ примерно и образцово, выполняя приказы командиров.

Выступившие все подчеркнули, что Билал Сонгурбеков является образцовым военнослужащим для будущих призывников, которые также будут защищать рубежи нашей Отчизны.

Его отец Магомедсаид Сонгурбеков поблагодарил всех участников мероприятия за оказанное внимание его сыну.