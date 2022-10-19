По распоряжению главы города Каспийска и по поручению правительства Дагестана 18 октября в библиотеке имени Ф.Алиевой было проведено первое заседание штаба «Мы вместе» по оказанию адресной помощи семьям мобилизованных военнослужащих и добровольцев, принимающие участие в СВО.

На встрече присутствовали: Магомедганапи Магомедов помощник главы ГО «г. Каспийск» по вопросам противодействия коррупции и внутренней политики, Радмила Гаджиева зам. руководителя УО, Марат Пашаев военный комиссар г.Каспийска и другие.