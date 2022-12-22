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В библиотеке им. Ф. Алиевой состоялось награждение орденом мужества сержанта посмертно

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Вчера, 21 декабря, в библиотеке им. Фазу Алиевой состоялось награждение орденом мужества сержанта Чингиза Нуралиева посмертно, который отдал свою жизнь, выполняя боевую задачу. На вручении присутствовал военный комиссар г. Каспийска Марат Пашаев, который, в свою очередь, выразил благодарность матери героя за воспитания отважного война.

На награждение также присутствовали: депутат народного собрания РД Заур Расулов, заместитель главы г. Каспийска Казбек Демиров и заместитель собрания депутатов г.Каспийска Аза Алиева.

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