В Баку состоялся закрытый показ фильма «Аманат», съемки которого проходили в том числе в Дагестане.

В показе приняли участие народный артист России Андрей Соколов, продюсер фильма Шамиль Джафаров, представители дагестанской делегации во главе с вице-премьером Муслимом Телякавовым.

В основе сюжета – реальные события: история любви сына Имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Экранизация охватывает период Кавказской войны, которую вел Имам Шамиль. Его сын был выдан в Россию в качестве аманата – так в те времена называли заложников.

Съемки в Дагестане проходили при содействии Главы РД Сергея Меликова. Картина не только рассказывает о знаковых моментах истории нашей республики, но и передаёт красоту её природы.

Премьера фильма «Аманат» пройдёт в Москве в кинотеатре «Октябрь» 24 мая.

В мероприятии примут участие исполнители главных ролей фильма: Екатерина Гусева, Андрей Соколов, Даниил Страхов, Амин Хуратов, — звёзды российского кино и шоу-бизнеса, общественные деятели.

В основе сюжета – реальные события: история любви сына Имама Шамиля Джамалутдина и дворянки Лизы Олениной. Экранизация охватывает период Кавказской войны, которую вел Имам Шамиль. Его сын был выдан в Россию в качестве аманата – так в те времена называли заложников.

Съемки фильма проходили в том числе в нашей республике, что позволило не только красочно передать её красоту, но и задействовать сотни дагестанцев в качестве актеров.

Дагестанцы стали и первыми зрителями картины, предпремьерный показ состоялся 7 мая в Махачкале.

В широкий прокат фильм выйдет 26 мая.