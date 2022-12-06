В Баку состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы Дагестана Сергея Меликова

Сегодня, 6 декабря, в рамках рабочей поездки Главы Республики Дагестан в Республику Азербайджан состоялась встреча руководителя региона с президентом государства Ильхамом Алиевым.

Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан успешно сотрудничает с различными регионами России, в том числе с Дагестаном, что способствует развитию азербайджано-российских двусторонних отношений. Глава государства подчеркнул, что связи между Азербайджаном и Россией в 2022 году успешно развивались. В этом контексте Ильхам Алиев обозначил важность взаимных визитов и большое значение состоявшегося недавно очередного Российско-Азербайджанского межрегионального форума.

Глава государства добавил, что веками между народами Азербайджана и Дагестана существовали исторические связи, а на нынешнем этапе эти отношения лишь укрепляются. В этой связи Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что визит Сергея Меликова внесёт вклад в расширение сотрудничества между Азербайджаном и Дагестаном по конкретным направлениям.

Констатировав, что народы двух республик связывают узы братства, Сергей Меликов подчеркнул, что азербайджанцы вместе с представителями других народов живут в Дагестане как одна семья. Он выразил уверенность в том, что предстоящие в рамках рабочей поездки в соседнее государство встречи будут способствовать дальнейшему расширению сотрудничества.

В завершение Ильхам Алиев вручил советнику Главы Республики Дагестан Магомеду Гурбанову орден «Шохрат», которым он, согласно Распоряжению Президента Азербайджана, награжден за плодотворную деятельность в развитии дружественных связей между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, в том числе между народами Азербайджана и Дагестана.