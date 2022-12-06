Политика

В Баку прошла встреча главы Дагестана Сергея Меликова с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым

Оставить комментарий

Главные тезисы:

Дагестан планирует изучить опыт развития инфраструктуры морских хабов.

Модернизация инфраструктуры пунктов пропуска на госграницах для повышения их эффективности по обеспечению скорейшего прохождения грузов по маршруту «Север-Юг» будет продолжена.

Стороны рассмотрят развитие логистических центров, привлечение инвесторов к реализации проектов в Дагестане.

До конца 2026 года планируется модернизировать пункты пропуска «Ново-Филя» и «Тагиркент-Казмаляр», также входящие в створ международного транспортного коридора «Север-Юг».

Ключевым вопросом взаимодействия будет запуск авиаперевозок между аэропортами Азербайджана и Махачкалы.

Рашад Набиев отметил особое отношение руководства Азербайджана к Дагестану и выразил готовность к сотрудничеству по всем обозначенным вопросам.

Также читают:

Президент предложил руководителю «Трезвой России» ...
В Дагестане появятся учреждения для осужденных за ...
Командир отряда ополчения села Анди Ботлихского ра...
Дагестанец стал победителем трека «Наука» конкурса...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.