В селе Адиль-Янгиюрт Бабаюртовского района родные встретили мобилизованного бойца Аскера Арслангереева, который вернулся из зоны спецоперации на краткосрочный отпуск.

Аскер Арслангереев попал в частичную мобилизацию в конце сентября прошлого года. Несмотря на то, что имеет малолетнего ребенка и беременную жену, он одним из первых встал на защиту наших рубежей от нацистов. Прошел военную подготовку вместе с боевыми товарищами и отправился на передовую. Находясь на передовой, Аскер узнал, что жена родила ему вторую дочку.

Аскер рано потерял отца. Его одна воспитала мама Айзанат. И сегодня, Айзанат встречала своего сына, как героя, и вместе с ней и вся родня.

Аскер Арслангереев подержал в руках и свою трехмесячную дочь Айши, которая впервые в своей жизни испытала отцовское тепло.

Впереди у Аскера Арслангереева реабилитация. А после он обратно вернётся к своим боевым друзьям и продолжит свой путь по демилитаризации и денацификации укронацистов и сатанистов.