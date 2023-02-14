В Бабаюртовском районе стартовала акция «Помощь тыла воинам СВО»

Всероссийское общественное объединение «Волонтеры Победы» объявило акцию «Помощь тыла воинам СВО», которая направлена на приобретение техники и оборудования для связистов, артиллеристов, танкистов и других участников СВО.

В рамках этой акции, волонтёры Бабаюртовского района организовали сбор средств для приобретения автомобиля с повышенной проходимостью «Нива» для обеспечения связи командования с линией фронта.

«Сбор средств для нужд СВО ни в коем случае не означает, что государство не обеспечивает военнослужащих на передовых позициях, они обеспечены практически всем. Но нужна неприметная машина с небольшими габаритами с полным приводом, для доставки средств связи, заряженных батареек и быстрого восстановления обрыва кабельных линий, а также для иных нужд наших бойцов, в том числе наших земляков», — отмечает один из организаторов акции, ветеран педагогического труда Ризван Яхьяев.

По его словам, большие автомобили военного назначения противник быстро обнаруживает и наносит огневое поражение.

«Наша цель: помочь спасти жизни сыновей, братьев, друзей и отцов наших детей. После приобретения нужного автомобиля, сбор будет закрыт и предоставлен фотоотчёт о проделанной работе», — подытожил источник.

Организаторы акции благодарят каждого за любую помощь для решения данных задач.

Каждый из нас может внести свою лепту для обеспечения безопасности наших отцов, братьев, сыновей в зоне СВО.

Реквизиты карты банка указаны ниже:

2202 2007 4875 5097, на имя Ризван Иманшапиевич Я. или по номеру телефона 8(928)-581-11-03 (номер привязан к карте).

Республиканская Волонтёрская группа «Волонтёры Победы», телефон прикреплён к карте 8(960)-416-68-75 – педагог-организатор РМЛИ ДОД Гулизат Меджидовна

(При переводе денежных средств по вышеуказанным реквизитам укажите, пожалуйста, «Для помощи воинам СВО».)