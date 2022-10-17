Общество

В Бабаюртовском районе семьи мобилизованных получили финансовую помощь

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В Бабаюртовском районе семьи мобилизованных граждан начали получать финансовую помощь от муниципалитета.

Как отметили в администрации района, семьи первых 50 мобилизованных получили финансовую помощь в размере 20 тысяч рублей. Деньги были перечислены на банковские счета близких родственников военнослужаших.

Продолжается сбор необходимых документов для возможности перечисления этой выплаты и остальным семьям мобилизованных граждан. Эти работы будут завершены до конца этой недели.

Отметим, что накануне глава Бабаюртовского района Даниял Исламов озвучил о принятии решения по оказанию дополнительной помощи семьям мобилизованных граждан в сумме 20 тысяч рублей. Кроме того, прорабатывается вопрос освобождения семей мобилизованных от родительской оплаты в дошкольных образовательных учреждениях, и других муниципальных услуг.

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