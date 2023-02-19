В Бабаюртовском районе с почестями встретили бойца из зоны СВО

В селении Герменчик Бабаюртовского района с почестями встретили своего земляка Билала Ильясова, который вернулся домой из зоны СВО, с честью выполнив свой гражданский долг.

Не смотря на выходной день, в селе Герменчик было многолюдно. Родные и близкие, друзья и родственники, школьники и учителя – все село встретило бойца с песнями и танцами.

«Билал Ильясов – настоящий патриот своей Родины и народа. Мы не моги не встретить его так. Да, он заслуживает большего. Он живой пример того, каким должен быть настоящий патриот своего народа. Уверен, наша молодежь будет равняться его патриотизму и героизму», — отметил глава села Герменчик Махач Батырханов.

Слезы счастья, объятия родных и близких. Билал Ильясов сам не мог даже думать, что все село встретит его возвращения домой, к родному очагу, как героя. Когда угроза нависла над нашей страной, 59-летний Билал Ильясов отправился защищать нашу страну от укронацистов и сатанистов добровольцем, оставив дома супругу с двумя детьми и маленькую внучку.

За мужество и героизм, проявленный в ходе выполнения поставленных задач, командование представило Билала Ильясова и к государственной награде.