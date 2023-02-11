В Бабаюртовском районе реализуется проект «Лица Героев»

В рамках реализации патриотического проекта «Лица Героев», на фасаде Бабаюртовской СОШ №1 имени Арзулумова разместили баннер, посвященный выпускнику данной школы Расулу Зубакову.

Расул Зубаков – профессиональный военный. До начала специальной военной операции он проходил службу в числе миротворческих сил России в Республики Абхазия, где за особое отличие был награжден государственной наградой республики. С начала военной операции на территории Донбасса Р. Зубаков на передовой защищал рубежи нашей Родины от сатанизма и неонацизма. За проявленное мужество и героизм в ходе выполнения боевого задания 14 ноября 2022 года Расул Зубаков награжден Медалью Жукова.

По словам руководства общеобразовательного учреждения, появление баннера на фасаде школы, посвященный Расулу Зубакову, это не только дань уважения выпускнику школы за его героизм, но и честь и гордость.

«На героизме таких людей должна воспитываться наша молодежь. Мы со своей стороны должны проявить все усилия, чтобы сегодняшние наши учащиеся завтра стали отважными защитниками нашей Родины. Эту практику мы будет продолжать и дальше», — отметили в школе.

Хочется отметить, что в зоне специальной военной операции сегодня выполняют свой долг перед Родиной сотни бабаюртовцев. Немало среди них и тех, которые за мужество и героизм награждены орденами и медалями.