В Бабаюртовском районе реализуется проект «Лица Героев»

В рамках реализации патриотического проекта «Лица Героев», на фасаде Бабаюртовской СОШ №1 имени Арзулумова разместили баннер, посвященный выпускнику данной школы Расулу Зубакову.

Расул Зубаков – профессиональный военный. До начала спецоперации боец проходил службу в числе миротворческих сил России в Республики Абхазия, где за особое отличие был награжден государственной наградой республики. С начала военной операции на территории Донбасса Р.Зубаков на передовой защищал рубежи нашей Родины от сатанизма и неонацизма. За проявленное мужество и героизм в ходе выполнения боевого задания 14.11.2022г Расул Зубаков награжден Медалью Жукова.

По словам руководства школы, появление баннера на фасаде школы, посвященный Расулу Зубакову, это не только дань уважения выпускнику школы за его героизм, но и честь и гордость.

«На героизме таких людей должна воспитываться наша молодежь. Мы со своей стороны должны проявить все усилия, чтобы сегодняшние наши учащиеся завтра стали отважными защитниками нашей Родины. Эту практику мы будет продолжать и дальше», — отметили в школе.