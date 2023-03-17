В Бабаюртовском районе продолжают проводить туровую иммунизацию детей от полиомиелита

С 27 февраля по 5 марта и с 3 по 9 апреля

2023 года в соответствии с

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан от 24.01.2023 года Nol в республике запланировано проведение туровой иммунизации против полиомиелита детей в возрасте от 3 месяцев до 9 лет.

С 27февраля 2023 года в муниципальном образовании Бабаюртовского района медицинские работники ГБУ РД

«Бабаюртовская ЦРБ» продолжают проводить туровую иммунизацию детей от полиомиелита: иммунизация против полиомиелита проводится тремя видами вакцин: Бивакполио — живая оральная вакцина в виде капель; Пентаксим- комбинированная инактивированная вакцина в виде инъекций; Полимилекс — инактивированная моновакцина в виде инъекции// туровая иммунизация против полиомиелита проводится в связи с низким охватом профилактическими прививками детей, для прекращения циркуляции полиовируса на территории республики.

Снижение уровня коллективного иммунитета, выделение вируса из окружающей среди и среди детей в условиях активной миграции населения создает риски ухудшения эпидемиологической ситуации и может привести к вспышке заболевания и инвалидизации детей. Для проведения вакцинации в основном предусмотрена живая оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ), которая закапывается в рот ребенку (4 капли).

Данная вакцина является одной из самых безопасных в мире и разработана легендарным Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова.

Прививку против полиомиелита может и должен получить каждый ребенок.