В Бабаюртовском районе две улицы переименуют в честь погибших солдат

Депутаты сельского поселения «сельсовет Адильянгиюртовский» поддержали инициативу руководителя Бабаюртовского района Данияла Исламова о переименовании двух улиц в населённом пункте в честь погибших солдат в зоне СВО Абдулзагира Таваева и Тимура Османова.

Переименовать улицы в селе Адиль-Янгиюрт в честь военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга на территории Донбасса, предложил Глава Бабаюртовского района Даниял Исламов в начале декабря прошлого года во время вручения родным Абдулзагира Таваева и Тимура Османова орденов Мужества.

Хочется отметить, что Абдулзагир Таваев и Тимур Османов добровольцами ушли на фронт в июле и сентябре прошлого года соответственно для защиты жителей Донбасса от сатанистов и неонацистов. Они оба погибли от рук укронацистов на территории ЛНР и ДНР.

За мужество и героизм, проявленный при исполнении воинского долга, Указом Президента России Владимира Путина Абдулзагир Таваев и Тимур Османов были награждены орденами Мужества посмертно.