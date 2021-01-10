Здравоохранение

В Бабаюрт выехала комиссия от Минздрава за служебным расследованием

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Пациента Центральной районной больницы Бабаюртовского района, лечившаяся в учреждении от коронавируса, пожаловалась на качество лечения и отсутствие препаратов. В результате Минздрав Республики Дагестан направил комиссию своих специалистов в Бабаюртовское ЦРБ с целью расследования и оценки деятельности медперсонала больницы. Итоги проверки будут доступны общественности по мере их получения.

Сама пациентка обследована консилиумом и ввиду наличия сопутствующей патологии направлена на лечение в ковидный госпиталь на базе ГКБ Махачкалы.

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