В Бабаюрт выехала комиссия от Минздрава за служебным расследованием

Пациента Центральной районной больницы Бабаюртовского района, лечившаяся в учреждении от коронавируса, пожаловалась на качество лечения и отсутствие препаратов. В результате Минздрав Республики Дагестан направил комиссию своих специалистов в Бабаюртовское ЦРБ с целью расследования и оценки деятельности медперсонала больницы. Итоги проверки будут доступны общественности по мере их получения.

Сама пациентка обследована консилиумом и ввиду наличия сопутствующей патологии направлена на лечение в ковидный госпиталь на базе ГКБ Махачкалы.