В Азербайджане отметят юбилей народного поэта Дагестана Расула Гамзатова

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил особые, исторически сложившиеся дружеские, братские отношения Азербайджана и Дагестана.

«Особенно примечательно для нашей республики то, что в тяжелые времена, это 40-е годы, Республику Дагестан возглавлял азербайджанец по национальности — Азиз Алиев. И очень приятно, что мы сегодня чтим его память на встречах, совещаниях, посвященных политическим вопросам и развитию межнациональных отношений.

Это добрый пример, потому что у нас многонациональная республика, где проживает более 100 народностей. Сегодня у нас преимущественно в южной части Республики Дагестан проживают представители азербайджанской национальности. У нас и культура, и быт один. Всевышним нам дана возможность возродить те добрые традиции, которые были заложены нашими предками, и мы уверены, что Правительства обеих республик примут в этом самое активное участие», – сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

В соответствии с планом мероприятий, достигнута договоренность о проведении в Дагестане мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и памяти выдающегося государственного деятеля Азиза Алиева. А в Азербайджане пройдут памятные мероприятия, приуроченные к столетию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.