26 января, в 15:25 часов в аварийно-диспетчерскую службу АО «Газпром газораспределение Махачкала» поступило сообщение о возгорании в квартирах по улице Лаптиева в г. Махачкала. Причина — прямая подача газа в результате выхода из строя регулятора давления.

Для обеспечения безопасности потребителей аварийными бригадами и работниками службы эксплуатации АО «Газпром газораспределение Махачкала» была оперативно прекращена подача газа. В настоящее время выполняются работы по замене регулятора давления газа. Специалисты компании проводят поквартирный и подомовой обход.

Дополнительно сообщаем, что опасные производственные объекты АО «Газпром газораспределение Махачкала» застрахованы. Ущерб гражданам, причинённый в результате инцидента на газовых сетях, будет компенсирован при установлении страхового случая.