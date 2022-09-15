В Астрахани завершилась работа Медиаконвента «Аналитическая журналистика сегодня», который проходил на полях VII Каспийского медиафорума. Международный образовательный проект состоялся в Каспийской столице РФ с 8 по 11 сентября.

Получить новые знания и обменяться опытом сюда приехали около 70 молодых журналистов Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и России. Организатором проекта выступили Политологический центр «Север-Юг» при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участников СНГ (МФГС). Медиаковент имеет все шансы стать традиционным мероприятием на полях Каспийского медиафорума. Руководитель политологического центра «Север — Юг» Анжелика Трапезникова выразила признательность руководству Астраханской области и ведущим вузам Астрахани за помощь в реализации образовательной программы Медиаконвента: «Консолидация интеллектуального и творческого потенциала молодёжи, направленная на решение актуальных для наших стран задач, способна обеспечить стабильное и устойчивое развитие Каспийского региона, что безусловно послужит укреплению дружбы и добрососедства». С этим мнением выразили согласие и участники Медиаконвента, прибывшие из Баку, Москвы, Нур-Султана, Алматы, Атырау, Ташкента и Астрахани.

Студенты и молодые журналисты Прикаспия приняли участие в тренингах и мастер-классах на темы «Производство аналитического материала», «Как писать доступно для онлайн-изданий», «Как делать специальный репортаж», в деловой игре-тренажере «Редакция 24⁄7» и др. Отдельная сессия была посвящена развитию кинематографа в Прикаспийских странах и интегрированию медиа и кино посредством цифровых платформ.

Сквозной темой встречи стали проблемы современной аналитической журналистики. Эта область медиа максимально востребована в современных условиях геополитической нестабильности и динамично развивающихся общественных процессов.

С учетом «наступления» новых медиа, кардинального изменения способов подачи журналистских материалов растет спрос на публикации в СМИ, где читатель может найти объяснение происходящему, понять логику процессов, а не только констатацию свершившегося факта.

Молодежи удалось пообщаться с такими именитыми журналистами, как заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, спецкор телеканала «Россия-24» Александр Лукьянов, секретарь Союза журналистов РФ Юлия Загитова, российский кино- и телепродюсер, генеральный директор киностудии TeamFilms Теймур Джафаров, создатель курсов «Текст.Ты», лауреат высшей телевизионной премии «Тефи-регион» Светлана Лобанова, секретарь Союза кинематографистов России, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Дмитрий Якунин, пресс-секретарь Фонда поддержки регионального кинематографа, главный редактор портала MovieStart, Алевтина Колдунова, руководитель проектов Центра Каспийской интеграции Гюльнара Мамедзаде, исполнительный директор Коммуникационного агентства «Аймарс Медиа», Александр Ревский, основатель проекта Political.kz., президент Общественного фонда AIN Citadel Ассоль Мирманова (Республика Казахстан). Говоря о трендах, спикеры подчеркнули, что соцсети дают больше возможностей для выхода за рамки своего региона, выбора форматов работы. Современное СМИ должно присутствовать на разных площадках и каждую использовать по-своему.

Журналисту же нужно создавать собственный бренд в социальных сетях, чтобы продвигать свои публикации. Конечно, возникают трудности – где взять время на создание контента и как не «наломать дров» в Интернете. – Люди воспринимают страницу в соцсетях как личный дневник, хотя это медиа имени тебя, и надо понимать, что это медиа должно создавать о тебе нормальное мнение, – учила начинающих журналистов Юлия Загитова. – Аккаунты в соцсетях – мощный инструмент, способ рассказать о себе большой аудитории. Меняться нужно и газетчикам, уверен заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

– Как глупо говорить, что газеты не нужны, так же глупо думать, что они не должны использовать все современные способы подачи информации, – сказал он на своем мастер-классе для молодых журналистов.

А еще добавил, что писать журналистские тексты следует без сложноподчиненных предложений, и главное – честно отвечать себе на вопрос: что я хочу сказать своим текстом, для чего я пишу?

Для молодых кинематографистов прошла тематическая сессия «Кооперация молодых кинематографистов Каспийского региона в реалиях цифровой медиасреды», посвященная сращиванию медиа и кино посредством цифровых платформ. В работе сессии приняли участие известные кинематографисты прикаспийских стран.

Итогом проекта стало вручение официальных сертификатов о прохождении обучения. Как говорят организаторы, участники медиаконвента собрались, чтобы не только научиться чему-то новому, но, в первую очередь, обменяться опытом, контактами для эффективного обмена информацией, чтобы наше информационное поле стало общим, наполненным событиями, которые вызывают интерес у всех жителей Прикаспия, что еще больше усилит интеграционные процессы в Каспийском регионе.