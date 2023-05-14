В Ашага-Стале прошел футбольный турнир среди дворовых команд

Спортивное мероприятие организовал глава администрации Ашага-Стальского сельского поселения Сулейман-Стальского района Надыр Эфендиев при содействии депутата районного Собрания Максима Аскерова и директора Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Чингиза Абдулмеджидова.

Право открытия турнира было предоставлено первому заместителю главы администрации Сулейман-Стальского района Лацису Оруджеву, который пожелал спортсменам ярких игр и достойного результата.

С наилучшими пожеланиями к футболистам родного села обратился и чемпион Сурдлимпийских игр по дзюдо Руслан Алискеров.

На мини-футбольном стадионе села Ашага-Стал погонять мяч собрались шесть команд сельского поселения.

Состязания прошли в напряженной обстановке, характерной для футбола, – в высоком ритме и горячих эмоциях как самих участников, так и болельщиков. Каждая команда старалась показать футбольное мастерство, упорство и волю к победе.

По итогам противостояния пьедестал почета определился следующим образом:

1-е место –команда обувного цеха «А-Стал»;

2-е место – команда «Ашага-Стал-Казмаляр»;

3-е место – команда Ашагастальской общеобразовательной школы.

Церемонию награждения провели первый заместитель главы райадминистрации Лацис Оруджев и глава сельского поселения Надыр Эфендиев.

Команду-победителя и призеров наградили грамотами и денежными премиями.

Денежные подарки и грамоты в различных номинациях получили и отличившиеся игроки: Амридин Казиев («Лучший вратарь»), Сабир Ахмедов («Лучший защитник»), Низами Эфендиев («Лучший нападающий»), Шалбуз Фарманов («Лучший игрок»).