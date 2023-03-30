В армии юноша приобретает качества настоящего мужчины

Традиционно каждый год объявляется два набора в армию — весенний и осенний. Раньше молодые люди должны были служить на срочной службе два года, а затем, на основании введенной поправки, период службы в армии сократили вначале до восемнадцати месяцев, а позже сократили до одного года.

Конечно же, многие боятся, что придет повестка из военкомата, и год придется провести в казарме. Но есть и те, для кого армия — это место, где юноша приобретает качества настоящего мужчины.

«Плюсов в армейской службе намного больше, чем минусов. Поэтому служить можно спокойно, лишь бы здоровье соответствовало норме на момент призыва на военную службу. В жизни новобранца появится много новых изменений, которые пригодятся ему в дальнейшей жизни на гражданке. Меняются абсолютно все представления. Здесь иные порядки, уклад и образ жизни. Хотя в первое время ребятам немного и тяжело, позже все приходит в норму. И остается лишь бесценный опыт. Также вырабатывается стойкость духа, любовь к Отчизне и ответственное отношение к службе, которое очень пригодится в последующем», — сказал Рафик Раджабов, действующий офицер полиции ОМВД по Агульскому району.

Луиза Гусукаева