В аптеках Дагестана пообещали необоснованно не поднимать цены на лекарства

Председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов провёл совещание по ситуации с лекарственным обеспечением в Дагестане. Премьер отметил рост цен на лекарства.

«Сегодня необходимо обсудить ситуацию, сложившуюся на фармацевтическом рынке республики в свете последних событий. Мы понимаем, что в условиях санкционного давления и ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, цены на некоторые товары, в том числе и лекарственные препараты, могут повыситься и повышаются. Поэтому мы считаем, что необходимо осуществлять постоянный мониторинг цен и применять меры в рамках действующего законодательства», — подчеркнул премьер.

Представители фармацевтической отрасли утверждают, что иностранные производители снизили поставки сырья в Россию, а некоторые страны столкнулись с логистическими проблемами.

Правительство страны уже принимает меры, чтобы сгладить последствия санкций и не допустить резкого скачка цен на товары и лекарственные препараты. Так, Госдума РФ в ближайшее время в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о государственном регулировании цен на социально значимые товары и лекарственные препараты.

Росздравнадзор по Республике Дагестан проводит мониторинг цен на лекарственные препараты, по данным ведомства, цены выросли в среднем от 10 до 50 процентов.

Представители аптечной сети заверили, что готовы в тяжелое время поддержать жителей республики и пересмотреть ценовую политику на препараты.