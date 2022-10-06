В Акушинском районе состоялось заседание призывной комиссии

Сегодня, 6 октября, под председательством главы Акушинского района Махача Абдулкеримова состоялось заседание призывной комиссии по призыву граждан на военную службу согласно указу Президента РФ о частичной мобилизации.

Граждане, явившиеся на комиссию, были обследованы членами комиссии, врачами Акушинской ЦРБ на предмет годности к военной службе.

Также, на комиссии, на предмет законности отказа от призыва были рассмотрены личные дела и документы граждан, которые ранее были возвращены из военного комиссариата Сергокалинского и Акушинского районов.

«Каждый гражданин, явившийся на комиссию, получил мотивированное решение комиссии», — отметил руководитель муниципалитета.