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В Акушинском районе произошел сход оползня

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Накануне, 9 октября, в Акушинском районе на автомобильной дороге республиканского значения Цудахар — Акуша км 3+500 (у с. Аметеркмахи) произошел сход оползня верхового откоса, ориентировочной площадью более 500 кв. м и объемом более 1300 куб.м. Дорога перекрыта на протяжении более 50 м. Оползневые движения продолжаются.

С утра 10 октября дорожно-эксплуатационное предприятие «Акушинское ДЭП» приступило к устройству объездной дороги для организации движения по временной схеме. Задействовано 5 ед. дорожной техники.

По состоянию на 9 ч. 30 мин. движение организовано по временной схеме. Работы продолжаются.

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