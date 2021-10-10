В Акушинском районе произошел сход оползня

Накануне, 9 октября, в Акушинском районе на автомобильной дороге республиканского значения Цудахар — Акуша км 3+500 (у с. Аметеркмахи) произошел сход оползня верхового откоса, ориентировочной площадью более 500 кв. м и объемом более 1300 куб.м. Дорога перекрыта на протяжении более 50 м. Оползневые движения продолжаются.

С утра 10 октября дорожно-эксплуатационное предприятие «Акушинское ДЭП» приступило к устройству объездной дороги для организации движения по временной схеме. Задействовано 5 ед. дорожной техники.

По состоянию на 9 ч. 30 мин. движение организовано по временной схеме. Работы продолжаются.