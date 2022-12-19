Общество

В Акушинском районе продолжается призывная кампания

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Сегодня, 19 декабря, в Акушинском районе состоялось очередное заседание призывной комиссии по осеннему призыву 2022 года граждан на срочную службу в Российскую армию.

Все призывники были обследованы врачами, членами призывной комиссии. Граждане, признанные годными к военной службе, получили повестки для отправки в армию. Один из призывников направлен на дополнительное обследование в Республиканскую врачебную комиссию.

Напомним, призывники, призванные в рамках осеннего 2022 года призыва, не будут участвовать в боевых действиях СВО на Украине, а пройдут срочную службу на территории России.

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