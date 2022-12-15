В Акушинском районе продолжается призыв на срочную военную службу

Вчера, 14 декабря, очередная группа жителей Акушинского района в рамках осеннего призыва 2022г. была отправлена на службу в Российскую армию.

Военный комиссар Сергокалинского и Акушинского районов Шамиль Чупалаев, напутствуя призванных на службу ребят пожелал им, чтобы они достойно отслужили и вернулись домой живыми и здоровыми. Он также разъяснил, как необходимо вести себя в воинской части.

Все выступавшие на проводах пожелали ребятам нести службу достойно, выполнять приказы командиров и возвращения домой живыми и здоровыми.

В рамках осеннего призыва 2022 г. из Акушинского района на текущий момент призваны 24 ребят призывного возраста. Все они направлены в сухопутные и железнодорожные войска, войска национальной гвардии и ВВС.

Призванные на срочную службу будут нести службу в частях на территории России. Они согласно указу Президента РФ Владимира Путина и приказу Министра обороны РФ Сергея Шойгу не будут привлекаться к участию в боевых действиях специальной военной операции на Украине.