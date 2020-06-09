В Акушинском районе начали благоустройство общественных территорий

В Акушинском районе благоустраивают общественные пространства по проекту «Мой Дагестан — комфортная городская среда».

Начали с реконструкции главной площади в райцентре.

На 1830 квадратных метрах создадут места для отдыха жителей села и района.

В проект входит и строительство сквера с навесами и ярким освещением. На 200 квадратных метрах посадят деревья и цветы. Для отделки используют природный камень и бетонную плитку.

Стоимость проекта доходит до 4 163 840 рублей, большая часть из них субсидии из федерального центра.

Генподрядчик — ИП Заур Исаков.