В Акушинском районе до конца 2022 года построят 5 фельдшерско-акушерских пунктов

Руководитель муниципалитета Махач Абдулкеримов также сообщил о капитальном ремонте центральной районной больницы и здания поликлиники.

«В рамках развития системы здравоохранения Акушинского района идет возведение новых медучреждений и ремонт действующих. Так, в этом году находится на завершающем этапе строительство пяти ФАПов, идет капитальный ремонт центральной районной больницы и здания поликлиники», — отметил глава района.

По его словам, в следующем году, на территории районной больницы начнется строительство поликлиники на 200 посещений в сутки.