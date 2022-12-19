В Акушинском районе Дагестана завершено строительство 5 ФАП

В пяти сёлах Акушинского района Дагестана построены новые фельдшерско-акушерские пункты. Кроме того, новые объекты уже оснащены новым оборудованием.

По словам министра здравоохранения РД Татьяны Беляевой, создание комфортабельных условий для получения медицинской помощи соответствующего качества будет приносить свои плоды долгие годы. В общей сложности построено более пятидесяти объектов, в 60 проведен капремонт. Данные мероприятия реализуются в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения РД.