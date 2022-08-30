В Акушинском районе 30 школьникам в рамках акции «Помоги пойти учиться» оказана поддержка в виде школьных принадлежностей

Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании «Акушинский район» совместно с благотворительным фондом «Инсан» по Акушинскому району в здании средней образовательной школы №1 провели для детей из малоимущих семей праздник-акцию «Помоги пойти учиться».

В мероприятии приняли участие руководитель фонда «Инсан» по Акушинскому району Шамиль Магомедов, инспектор по делам несовершеннолетних по Акушинскому району Магомед Амиров, заведующий отделением социального обслуживания детей и семей с детьми Арсен Гаджимагомедов, родители школьников и многие другие гости.

В рамках акции для ребят устроили викторины и интересные конкурсы. Победителей наградили ценными подарками. Дети бегали, веселились и танцевали. Эмоции детей зашкаливали. После конкурсов и увеселительных мероприятий всех пригласили за праздничный стол.

Ребят поздравили с началом учебного года и пожелали успехов в учебе.

Дети и их родители остались довольными подарками, выразили благодарность организаторам акции и всем, кто содействовал ее проведению.

В рамках мероприятия 30 несовершеннолетних получили помощь в виде школьной формы, канцелярских принадлежностей, комплектов тетрадей, наборов карандашей, альбомов, красок.