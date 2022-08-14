В Ахвахском районе прошёл фестиваль этнической культуры

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил фестиваль этнической культуры «Тархо» в Ахвахском районе.

На этой же площадке состоялся 20-й традиционный праздник «Певцы съезжаются в Ахвах», который много лет собирает участников и гостей с разных муниципальных образований Республики Дагестан.

Абдулмуслим Абдулмуслимов обошёл шатры подворий, которые представили местные села. Также премьер посетил выставку художественно-изобразительного искусства.

«Уникальная культура Дагестана – это богатство всей России и всего мира. Ахвахский район – один из уникальных районов нашей республики, здесь чтут и бережно хранят, передавая из поколения в поколение свои обряды и обычаи, народные промыслы и ремесла.

Абдулмуслимов вручил правительственные награды отличившимся жителям Ахвахского района. А самому председателю Правительства было присвоено звание «Почетный гражданин Ахвахского района».

Культурная программа фестиваля была дополнена выступлениями ансамбля «Каратинка», а также выступлениями известных дагестанских артистов.