В Ахвахском районе после реконструкции открыли сквер имени Героя Великой Отечественной войны Магомедзагида Абдулманапова

В церемонии открытия принял участие Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

На территории сквера установлен памятник Герою Советского Союза, уроженцу села Карата Магомедзагиду Абдулманапову. Здесь же вдоль стен стоят стелы с именами других участников войны.

Благоустройство территории проведено по программе «Местные инициативы».

После реконструкции в сквере появились новые ворота, заменена тротуарная плитка, установлены гранитные плиты, урны, скамейки, произведена облицовка постамента и посажены цветы — созданы все условия для комфортного отдыха жителей.

На ремонтные работы было направлено 7,9 млн рублей.