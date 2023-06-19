В Ахвахском районе начато строительство швейного цеха на шестьдесят рабочих мест

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил площадку масштабного инвестпроекта по строительству швейного цеха в селе Карата.

Объем инвестиций составляет 209 млн рублей. Проект получил господдержку — инициатору ООО «Пронт» предоставлен в аренду сроком на 49 лет земельный участок площадью 5000 м2. К земельному участку подведены коммуникации, имеется подъездной путь и возможность подключения к канализации.

Строительные работы будут завершены к концу 2023 года, ввести в работу цех планируют в 2024 году.

После ввода в эксплуатацию планируется создание 60 рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней за период с 2023-2024 гг. составят не менее 45 млн рублей.

На фабрике будет отшиваться постельное белье из натуральных тканей, фасонная одежда по индивидуальным заказам, шторы, скатерти, постельное белье, салфетки, полотенца, униформа для персонала.