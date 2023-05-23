В Ахтынском районе состоялась сессия районного Собрания депутатов​​

Сегодня, 23 мая, в стенах администрации МР «Ахтынский район» состоялась очередная сессия районного Собрания депутатов муниципалитета, на которой решался значимый для района вопрос – выбор главы МР «Ахтынский район».

Открыл и вёл работу совещания главный специалист ФЦП МКУ «УСХ Ахтынского района» Леонард Алтуев, который оповестил собравшихся о результатах прошедшего сегодня второго этапа конкурсной комиссии, членами которой были Али Ибрагимов, заместитель начальника Управления Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению, Рустам Нефтялиев, начальник отдела Управления Главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению, Арсен Фетуллаев, заместитель начальника Правового управления Главы Республики Дагестан.

По итогам голосования к выборам были допущены три кандидата:

Роберт Гамзаев, и.о. Главы МР «Ахтынский район», Абдул-Керим Палчаев, председатель районного Собрания депутатов и Фатима Ахмедова, заместитель главы МР «Ахтынский район».

В результате голосования депутатов было принято единогласное решение о назначении на должность главы МР «Ахтынский район» председателя районного Собрания депутатов Абдул-Керима Палчаева.

Поблагодарив всех, он отметил: «Мы одна большая команда, и должны сплоченно еще больше трудиться во благо родного района и двигаться лишь вперед, осуществляя все поставленные цели и задачи! Мы должны сделать все, чтобы предыдущие наши наставники гордились нами и плодами наших стараний».