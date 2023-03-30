В Ахтынском районе прошло открытие детского сада «Ласточка»

В Ахтынском районе Дагестана в рамках реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» был построен детский сад «Ласточка».

29 марта состоялась торжественная церемония открытия нового объекта. Детский сад рассчитан на шестьдесят мест, что позволит решить проблему дефициту мест в дошкольных учреждениях.

В церемонии открытия принял участие и.о. главы Ахтынского района Роберт Гамзаев. Глава муниципалитета от лица всех жителей Ахтынского района выразил благодарность Сергею Меликову, Абдулмуслиму Абдулмуслимову и коллективу Минсельхозпрода за возможность строительства данного социально значимого учреждения.