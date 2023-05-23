В Ахтынском районе прошли очередные весенние проводы призывников на службу в ВС России

Вчера, 22 мая, с военного комиссариата Ахтынского, Рутульского и Докузпаринского районов Республики Дагестан на срочную службу в армию отправились будущие солдаты, готовые отдать долг Отечеству.

Много добрых напутственных слов было сказано в адрес юных защитников межрайонным военным комиссаром Ахтынского, Докузпаринского и Рутульского районов Рафиком Магомедовым, который, пожелав ребятам достойно нести службу и вернуться домой возмужавшими и повзрослевшими, вновь подчеркнул о том, что срочники, которые поступают на военную службу в рамках призывных кампаний, в зону спецоперации (СВО) направляться не будут. Как и ранее, срок службы в Вооруженных Силах Российской Федерации составит ровно год.

С теплотой и любовью в добрый и светлый путь ребят проводили родные и близкие, пожелав ребятам вернуться как можно скорей домой живыми и невредимыми.