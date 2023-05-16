В Ахтынском районе прошли очередные проводы призывников на службу в Вооруженные силы России

Сегодня, 16 мая, с военного комиссариата Ахтынского, Рутульского и Докузпаринского районов Республики Дагестан на срочную службу в армию отправились пять юношей, готовых отдать долг Родине.

Провожали ребят исполняющий обязанности главы Ахтынского района Роберт Гамзаев, межрайонный военный комиссар Ахтынского, Докузпаринского и Рутульского районов Рафик Магомедов, помощник начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу, Ветеран Афганской войны, Асвар Джабраилов, а также родные, близкие и друзья будущих солдат.

С добрым напутственным словом к призывникам обратился Р.Гамзаев, пожелав ребятам доброго пути, достойно нести службу и вернуться домой возмужавшими, повзрослевшими, живыми и невредимыми.