В Ахтынском районе прошли очередные проводы призывников на службу в армию

С военного комиссариата Ахтынского, Рутульского и Докузпаринского районов Республики Дагестан на срочную службу в армию отправились девять ребят, готовых отдать долг Родине.

Провожали ребят исполняющий обязанности главы МР «Ахтынский район» Роберт Гамзаев, межрайонный военный комиссар Ахтынского, Докузпаринского и Рутульского районов Рафик Магомедов, начальник отделения подготовки призыва граждан на военную службу Махач Ахмедов, помощник начальника отделения подготовки призыва граждан на военную службу, Ветеран Афганской войны, Асвар Джабраилов, а также родные и близкие.

Комиссар обратился к будущим солдатам, пожелав им достойно отслужить положенный срок и не забывать, что они представляют не только село и район, но и всю нашу республику: «Служите гордо и мужественно, как и положено гражданину России!»

Следом, он подчеркнул, что весенний призыв является плановым и никак не связан с проведением специальной военной операции на Украине.

Срочники к участию в СВО привлекаться не будут.