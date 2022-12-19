Общество

В Ахтынском районе посетили семьи мобилизованных

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Представители администрации Ахтынского района и ГБУ РД КЦСОН посетили семьи мобилизованных граждан Ахтынского района.

Данная работа организована по поручению руководителя Ахтынского района Вадима Агасиева для более подробного изучения условий проживания семей мобилизованных, уточнения о необходимости материальной и медицинской помощи, а также для информирования о всех доступных видах социальной помощи.

Для оперативного решения вопросов налажено взаимодействие между местным самоуправлением и социальными учреждениями.

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