В Ахтынском районе посетили семьи мобилизованных

Представители администрации Ахтынского района и ГБУ РД КЦСОН посетили семьи мобилизованных граждан Ахтынского района.

Данная работа организована по поручению руководителя Ахтынского района Вадима Агасиева для более подробного изучения условий проживания семей мобилизованных, уточнения о необходимости материальной и медицинской помощи, а также для информирования о всех доступных видах социальной помощи.

Для оперативного решения вопросов налажено взаимодействие между местным самоуправлением и социальными учреждениями.