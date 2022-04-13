В Ахтынском районе к новому учебному году полностью решат проблему с «трехсменкой»

Проблема трёхсменного режима обучения в Ахтынском районе с 1 сентября 2022 года будет полностью решена. Об этом стало известно накануне в ходе совещания по вопросам ликвидации третьей смены обучения в общеобразовательных организациях региона под руководством Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова.

Как рассказал глава Ахтынского района Осман Абдулкеримов, 1 сентября школьники села Луткун пойдут в новую школу на 400 мест, строительная готовность составляет 100%. Есть не существенные вопросы с коммуникациями, которые будут завершены в течение двух недель. Таким образом, проблема с «трехсменкой» в муниципалитете будет окончательно решена.